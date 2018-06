Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher reconhece homem que a atacou com ácido

Sentença do namorado da vítima foi adiada para dia 21 deste mês.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

A mulher que foi atacada com ácido, em Alvor, reconheceu esta terça-feira no Tribunal de Portimão o autor material do crime.



Eleanor Chessel identificou Edmundo Fonseca depois de prestar declarações para memória futura. A sentença do ex-namorado, que é suspeito de ser o mandante do crime e que está a ser julgado num processo separado, foi adiada.



"Sim, foi ele", disse aterrorizada a jovem britânica, depois de olhar pouco mais de dois segundos para a cara de Edmundo Fonseca, que está a ser julgado num processo à parte pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada.



Esta terça-feira, Eleanor prestou declarações para memória futura e recordou o dia do ataque."Quando me cruzei com ele atirou-me um líquido para cima, que estava numa garrafa", recordou a vítima, que segundos depois percebeu que tinha "caído numa armadilha" montada pelo ex-namorado Cláudio Gouveia.



PORMENORES

Tratamento a laser

Eleanor explicou esta terça-feira, em tribunal, que sofreu queimaduras na cara, barriga, peito e braços e esteve internada cerca de um mês num hospital em Lisboa. Teve ainda que fazer vários tratamentos a laser em Inglaterra e ainda não está recuperada.



Sentença dia 21 de junho

A sentença de Cláudio Gouveia foi adiada para o dia 21, às 13h30, devido a uma alteração dos factos que levou a uma mudança na qualificação do crime de violência doméstica.



Edmundo Fonseca começa, oficialmente, a ser julgado no dia 25.