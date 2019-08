Mulher rega ex-namorado com gasolina e deita-lhe fogo em Sintra

Uma mulher de 29 anos foi detida pela PSP, na zona de Sintra, por ter regado o ex-namorado com gasolina e lhe ter deitado fogo. A vítima sofreu queimaduras graves e a agressora, já presente a um juiz no tribunal de Sintra, ficou com a medida de coação mais grave: prisão preventiva.

A mulher foi detida esta quarta-feira, mas os factos já remontam a meados do mês passado. Na investigação, a PSP conseguiu reunir prova suficiente para a emissão de um mandado de detenção e intercetou agora a suspeita. Está indiciada do crime de violência doméstica.

Segundo a PSP, agressora e vítima namoraram cerca de dois meses, período após o qual a relação terminou. No mês passado, a mulher foi a casa do 'ex' para falar com este, mas não conseguiu. Em vez de se ir embora, fez-lhe uma espera à porta da casa. À saída do homem, a mulher regou-o com gasolina e lançou-lhe fogo. A vítima acabou por sofrer queimaduras graves e teve de ser hospitalizada.