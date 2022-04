Uma mulher, de 52 anos, foi esta manhã resgatada no Cabo da Roca, em Sintra depois de sofrer uma queda.A vítima, que ficou com alguns ferimentos, escorregou nos acesso à Praia da Ursa por volta das 8h00.Três operacionais dos Bombeiros de Almoçageme estiveram no local, apoiados por três viaturas.