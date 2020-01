Mulher resgatada de capela em Vila Nova de Gaia

Uma mulher de 38 anos, natural de Leiria, teve de ser resgatada por bombeiros e Polícia Marítima da capela do Senhor da Pedra, em Miramar, Vila Nova de Gaia, pelas 06h35 desta quarta-feira.Foi hospitalizada, com sintomas de hipotermia. As autoridades investigam.Em cima da mesa está a forte hipótese de a mulher ter estado a fazer bruxaria."Não sabemos ao certo o que ali fazia àquela hora. Poderá ter adormecido e acabou por não conseguir sair pois a maré alta rodeou a capela. Às vezes, vão lá fazer rituais de bruxaria", disse Olímpio Pereira, comandante dos Bombeiros da Aguda.