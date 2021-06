Uma mulher, com cerca de 60 anos, foi resgatada, esta quarta-feira de manhã, do Rio Ferreira, na Aldeia de Couce, em Valongo.Segundo apurou ojunto dos Bombeiros Voluntários de Valongo a mulher estava na berma do rio quando caiu à água e foi levada pela corrente.O alerta foi dado por populares. A vítima foi resgatada pelas equipas de socorro e levada para o Hospital de São João, no Porto, com ferimentos ligeiros.O alerta foi dado às 09h09.