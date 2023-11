Os bombeiros de São João da Madeira resgataram, esta manhã de sexta-feira, uma mulher, no rio Um, em São João da Madeira. A mulher sofreu ferimentos de média gravidade.O alerta foi dado, cerca das 7h30, para os bombeiros de São João da Madeira, para um pré afogamento, no Rio Ul, junto à Ponte Nova.As autoridades investigam as circunstâncias em que a mulher caiu à água. A vítima foi levada, pelos bombeiros de São João da Madeira, para o Hospital da Feira.