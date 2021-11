A Polícia Judiciária dos Açores prendeu um homem de 24 anos, na ilha de São Miguel, pelo crime de abuso sexual de crianças. A vítima foi uma menina de 13, namorada do predador sexual, e que viveu com ele durante pelo menos dois meses.A mãe da vítima, uma mulher entre os 35 e os 40 anos, foi constituída arguida por permitir que a filha fosse abusada no lar que com ela partilhava.