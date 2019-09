Mulher rouba 10 mil euros em ouro de casa onde trabalhava

A PSP de Ponta Delgada, Açores, identificou e constituiu arguida uma mulher de 38 anos suspeita de ter furtado artigos em ouro avaliados em 10 mil euros da casa onde fazia trabalhos como empregada doméstica e cuidadora de uma idosa, foi este sábado anunciado.De acordo com a PSP, a investigação foi iniciada no dia 3. A mulher acabou apanhada, no dia 11, na sequência de buscas domiciliárias que levaram à recuperação de quase todo o ouro.É arguida como autora material do crime de furto qualificado. O trabalho foi realizado pela Esquadra de Investigação Criminal local.