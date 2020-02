Mulher rouba amigos que lhe deram alojamento

Um homem de 22 anos foi detido, e uma mulher, de 28, constituída arguida pela GNR na sequência de duas investigações a furtos no interior de residências, respetivamente nos concelhos de Miranda do Douro e Santo Tirso.No caso de Santo Tirso, o crime ocorreu já em 2018, com os militares a conseguirem ainda recuperar alguns bens roubados por uma mulher que se aproveitou do facto de estar a viver temporariamente na residência de um casal de amigos.Tendo acesso às chaves da habitação, aproveitou alturas em que os proprietários se encontravam fora para desviar objetos - mostrando surpresa perante o casal quando esteve se apercebia dos furtos, denunciados às autoridades.A GNR desenvolveu diligências que acabaram por conduzir à suspeita, constituída arguida. Numa busca domiciliária, os guardas recuperaram um plasma e um computador portátil, devolvidos aos proprietários.A situação de Miranda de Douro resultou numa apreensão mais significativa, até porque o jovem é suspeito de, pelo menos, cinco furtos em casas daquele concelho do distrito de Bragança.O homem, de 22 anos, é suspeito de ter realizado pelo menos cinco furtos em interiores de residências nas localidades de Miranda do Douro e de Sendim. no mesmo concelho Acabou detido, após uma investigação que durou cerca de dois meses.As autoridades realizaram duas buscas domiciliárias e duas em veículos. Foram apreendidos ao jovem um automóvel BMW, uma peça em ouro, uma televisão, dois telemóveis, oito relógios, uma máquina de lavar roupa e ainda 755 euros em dinheiro.