Um agente da PSP que se esqueceu da pistola de serviço na casa de um amigo viu-se envolvido numa grande confusão que acabou com um casal barricado dentro de um apartamento. O polícia foi, na manhã de terça-feira, ter com o amigo a São João da Talha, Loures. Esteve algum tempo em casa deste e quando saiu nunca mais se lembrou da arma de fogo. Só depois se apercebeu do erro que tinha cometido e voltou, na hora de almoço, ao prédio, para recuperar, discretamente, a arma.









Quando estava a entrar no edifício, o agente deparou-se com o amigo, nas escadas do segundo andar, a discutir com um casal vizinho devido a obras que estavam a acontecer no apartamento. O polícia interveio para tentar apaziguar a situação. No meio dos desacatos, a arma, que estava na posse do companheiro do agente uma vez que ainda não a tinha devolvido, caiu no chão e a mulher aproveitou para a agarrar e barricou-se dentro de casa, com o marido.

O casal, com cerca de 60 anos, foi detido. O amigo do polícia, com cerca de 30 anos, também foi levado para a esquadra. O polícia pode ser alvo de processo disciplinar por se ter esquecido da arma.