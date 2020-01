Mulher rouba fios de ouro a idosas sozinhas em Braga

No espaço de poucas horas, duas idosas foram roubadas por esticão, quando estavam sozinhas em casa. Em ambos os casos, o roubo foi levado a cabo por uma mulher, com cerca de 30 anos, que abordou as vítimas para pedir informações.Estes dois casos foram participados à GNR, mas as autoridades acreditam que a mesma mulher tenha efetuado mais roubos nas zonas mais rurais do distrito de Braga. Em Celorico de Basto e em Guimarães, as vítimas tinham 90 e 78 anos, respetivamente.Na segunda-feira à tarde, Alzira Campos, de 90 anos, estava sozinha em casa, em Moreira do Castelo, Celorico de Basto, sentada à porta da cozinha. Seriam 14h30 quando foi abordada por uma mulher jovem que pediu informações sobre a localização do centro de saúde.Aproveitou a conversa para se aproximar da idosa. Quando estava já a regressar à estrada, pediu a Alzira que lhe desse um copo de água. Seguiu a idosa até à cozinha, onde lhe arrancou o fio de ouro no valor de 500 euros, que trazia ao pescoço. A idosa ainda gritou por socorro, mas a ladra entrou num carro que a aguardava junto à casa.Em Longos, Guimarães, uma mulher de 78 anos foi roubada no domingo à tarde. O método utilizado foi muito semelhante. Foi abordada quando estava sozinha no jardim por uma mulher também com cerca de 30 anos. Após uma pequena conversa, arrancou-lhe um fio de ouro avaliado em dois mil euros. Fugiu num carro onde a aguardava um comparsa.