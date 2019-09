Mulher rouba ouro em casa de familiar na Maia

Uma mulher de 60 anos foi constituída arguida, na passada quinta-feira, por suspeitas de furto na residência de uma familiar que visitava com regularidade, no concelho da Maia.Vários artigos foram recuperados pela GNR da Maia numa habitação em Vila do Conde.Após uma investigação de seis meses, os militares apuraram que a suspeita aproveitava a relação próxima com a vítima e apropriava-se de dinheiro e de peças de ourivesaria.Após busca domiciliária, foi possível apreender três fios, um par de brincos e um anel, tudo em ouro, assim como o valor de 3400 euros em numerário.