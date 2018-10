Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher sai para beber café e morre em Viana do Castelo

Óbito ter-se-à devido a doença.

08:52

Uma mulher morreu na manhã de domingo, na rua, em Darque, Viana do Castelo, ao que tudo indica devido a doença.



Os bombeiros foram acionados, pelas 10h20, e enviaram meios para o local, um posto de abastecimento de combustíveis situado na EN13. Segundo uma fonte dos bombeiros, a vítima "tinha ido beber um café com uma vizinha quando se sentiu mal".



O óbito foi declarado no local.