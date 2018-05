Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher salva condutor de morrer na ria

Rosa Delgado atirou-se à água e resgatou homem em apuros.

Por José Eduardo Cação e Ana Isabel Fonseca | 08:05

"Só tive tempo de tirar as sapatilhas e atirei-me logo à água. O homem pedia que fossem salvar a mulher e ninguém o foi ajudar". As palavras são de Rosa Delgado, já considerada uma heroína depois de ter resgatado das águas o condutor do Mercedes que, no domingo à tarde, se despistou na EN327 e caiu à ria de Aveiro, entre a Torreira e S. Jacinto.



A mulher do condutor, que seguia no mesmo carro, morreu afogada.



Rosa regressava a casa quando viu o automóvel a afundar e um homem a gritar por socorro. "Voltava a fazer o mesmo. E fá-lo-ei sempre que alguém precisar de ajuda", garantiu ao CM.



Nascida numa família de pescadores, na Póvoa de Varzim, já enfrentou situações semelhantes e salvou a vida a um jovem quando o mar, que tão bem conhece, criava dificuldades.



Os vizinhos não se surpreendem com a coragem de Rosa Delgado. "É uma mulher amiga de todos e com muita garra. Acredito que ela voltaria a fazer o mesmo caso fosse preciso", referiu Carla Carinha.



A falta de segurança na EN327 preocupa quem por ali passa diariamente. "É preciso colocar proteção naquela estrada para evitar mais desgraças. Até o meu marido já caiu à ria uma vez", disse Rosa Delgado que visitou ontem, ao hospital, o condutor resgatado. "Estava muito afetado psicologicamente. Só quero que fique bem", conclui.



O funeral de Deolinda Pereira, a vítima mortal do despiste, é esta terça-feira, às 16h00, na igreja de S. Pedro da Cova, Gondomar, de onde era natural.