Mulher salva de casa em chamas em Oliveira de Azeméis por dois GNR

Uma mulher de 49 anos foi resgatada, por dois militares da GNR, do segundo piso de uma casa em chamas, quarta-feira, na rua Comendador Artur José Barbosa, em Ossela, Oliveira de Azeméis. A vítima foi hospitalizada com ferimentos ligeiros.Após o alerta para o incêndio numa habitação de condições precárias, os militares do posto de Oliveira de Azeméis deslocaram-se para o local. À chegada, verificaram que uma mulher gritava por socorro, dentro da casa. A GNR indica que, "sem quaisquer meios de combate de incêndio ou acessórios de resgate", os militares "de imediato e sem hesitação" retiraram-na da residência.A vítima foi socorrida e transportada pelos serviços de emergência para o hospital, onde se mantém "clinicamente estável".