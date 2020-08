Mulher seduz homem e sequestra-o para roubar 700 euros na Madeira

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira e em estreita articulação com a PSP, deteve dois homens de 42 e 21 anos, e uma mulher de 31 anos, suspeitos da prática dos crimes de sequestro e roubo agravado.

Os crimes ocorreram na madrugada e manhã do dia 20 de agosto deste ano, na área dos concelhos de Machico e Santa Cruz.

Um homem de 27 anos, combinou um encontro com a mulher e aceitou ser conduzido, no carro desta, para um local ermo.

Nesse local encontravam-se os outros dois homens que o ameaçaram com uma arma branca e o obrigaram a facultar os códigos de acesso à sua conta bancária, apoderando-se de 700 euros, que levantaram numa caixa multibanco.



Em seguida, regressaram ao carro e levaram a vítima para a casa de um dos suspeitos, onde o agrediram e ameaçaram, tendo causado vários ferimentos ao homem.



Os suspeitos exigiram mais dinheiro ao homem e a vítima propôs uma deslocar-se ao banco, com o pretexto de que iria pedir um empréstimo que lhe permitisse satisfazer as exigências dos suspeitos.





No interior da agência bancária, a vítima pediu auxílio, facultando dados sobre um dos coautores que se encontrava no exterior da mesma.



A PSP localizou e identificou os intervenientes, comunicando a ocorrência à Polícia Judiciária, face à natureza dos crimes em causa.

Os detidos vão ser presentes, na manhã deste sábado, às autoridades judiciárias competentes, para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.