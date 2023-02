Uma jovem, de 22 anos, foi detida, esta madrugada de terça-feira, em Albergaria-a-Velha, depois de ter escapado à patrulha da GNR de Águeda, de carro, com os três filhos menores de oito meses e quatro e sete anos. A mulher foi detida pelo crime de condução sem habilitação legal.Durante a perseguição, de cerca de oito quilómetros, o carro em fuga ainda colidiu com o carro da patrulha. No entanto, a condutora só parou quando o carro em que seguia, com os filhos menores, se despistou algumas centenas de metros mais à frente.Os dois militares, na sequência da colisão do carro patrulha com a viatura em fuga, sofreram ferimentos ligeiros. A mulher foi detida e levada para o posto de Águeda. Depois de realizadas as diligências, a condutora saiu em liberdade e notificada para comparecer perante o tribunal de Águeda.Os filhos menores da jovem foram entregues à guarda de um familiar.