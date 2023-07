Uma jovem ucraniana, de 27 anos, foi sequestrada em casa, em Sacavém, Loures, por um trio de assaltantes, que lhe levou dois relógios de marca no valor de um milhão de euros. Cada um custa cerca de meio milhão.



Tudo aconteceu no passado dia 1 de julho, por volta das duas da manhã. A mulher encontrava-se sozinha em casa e estava a descansar quando foi surpreendida com a entrada na residência dos três homens armados.









