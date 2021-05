A mulher que foi atingida na zona da cabeça com três tiros disparados pelo ex-companheiro, em Portimão, ficou com duas balas alojadas na cara e no pescoço. A vítima, de 41 anos, sofreu ferimentos considerados graves e está hospitalizada. O agressor, de 68 anos, fugiu do local e foi detido horas depois pela Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da PSP de Portimão.