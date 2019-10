Mulher sofre despiste com carro depois de desmaio momentâneo

Uma mulher de 42 anos ficou esta segunda-feira ferida na sequência de um despiste na rua Almirante Gago Coutinho, em Albufeira.O alerta para o acidente foi dado às 10h46, nas proximidades do miradouro do Pau da Bandeira.Segundo oconseguiu apurar, a condutora terá sofrido um desmaio momentâneo ao volante e foi embater em alguns pinos junto à estrada.Uma equipa de socorro pré-hospitalar dos Bombeiros de Albufeira assistiu a vítima, que foi depois transportada para o Serviço de Urgência Básica.A GNR esteve no local.