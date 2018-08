Mulher sofre ferimentos graves após queda em cascata em Terras de Bouro

Vítima, de nacionalidade espanhola, foi transportada para o Hospital de Braga num helicóptero do INEM.

Por Lusa | 18:40

Uma mulher com cerca de 25 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos graves na sequência de uma queda numa cascata no Gerês em Portela do Homem, Terras de Bouro, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.



A vítima, de nacionalidade espanhola, foi transportada para o Hospital de Braga num helicóptero do INEM.



O alerta foi dado pelas 13h20.



Para o local, foi mobilizada a Cruz Vermelha do Gerês, uma equipa do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).



No último sábado de julho, registaram-se dois outros acidentes em cascatas no Gerês, de que resultaram um morto e um ferido grave.