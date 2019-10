Mulher sofre queimaduras graves ao cair em fogueira

Uma mulher foi assistida durante a tarde desta quarta-feira pelos bombeiros de Vieira do Minho, em casa, na freguesia de Ruivães, com queimaduras graves no corpo.A vítima terá caído numa fogueira no domingo, mas só esta quarta-feira a família deu o alerta.

Os bombeiros de Vieira do Minho e a equipa médica da VMER de Braga foram ao local, chegaram a mobilizar um helicóptero do INEM para transportar a vítima. No entanto, o transporte para o Hospital de Braga acabou por ser feito de ambulância.

Em atualização