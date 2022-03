Uma mulher com 85 anos sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau em metade do corpo, neste domingo à noite, após cair na lareira de casa, na localidade de Vilar-Chão, em Vieira do Minho.



O acidente aconteceu pelas 22h18 e devido à gravidade das queimaduras foi acionado um helicóptero do INEM para transportar a vítima para uma unidade de queimados.

Ver comentários