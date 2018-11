Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher tenta levar ambulância dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria

Ladra acabou detida pela PSP.

Por J.T. | 09:47

Quando os dois tripulantes de uma ambulância dos Bombeiros da Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira, responderam a uma ocorrência de violência doméstica, de madrugada, estavam longe de imaginar que iam ser alvo de um crime.



Uma mulher, de 39 anos, tentou roubar a viatura de socorro enquanto os bombeiros prestavam auxílio à vítima. A ladra acabou detida pela PSP.



O insólito episódio ocorreu na praceta Aníbal Faustino, às 04h30 de segunda-feira. Os socorristas pararam a ambulância e deixaram-na com os pirilampos acessos, destrancada e com a chave na ignição – como é prática comum.



Os bombeiros chegaram à casa para a qual tinha sido chamados, mas um dos elementos teve de regressar à viatura. Foi nessa altura que encontrou uma mulher ao volante, com a viatura ligada.



O bombeiro conseguiu abrir a porta da ambulância e reter a suspeita, até à chegada da PSP, que a deteve.



A mulher, moradora em Alverca, foi notificada para comparecer em tribunal.