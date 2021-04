Mulher tenta matar vizinho com faca de cozinha em Santarém

Uma mulher residente em Benavente vai ser julgada no Tribunal de Santarém por ter esfaqueado um vizinho com uma faca de cozinha, numa briga em que se intrometeu para defender o seu marido.A arguida, de 46 anos, está acusada pelo Ministério Público por um crime de homicídio tentado, ao passo que o marido, de 49 anos, e o vizinho, de 53, vão ser julgados por crimes de ofensa à integridade física.O caso ocorreu em novembro de 2018, à porta do prédio onde todos residem, em Benavente, e por causa de um simples risco na porta de um carro. Os três envolveram-se numa rixa.