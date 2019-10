Mulher torturada durante dez horas pela ‘Rainha da Droga’

Foram 10 horas de terror. Obrigada a entrar num carro onde seguiam os patrões - a ‘Rainha da Droga’ do bairro Pinheiro Torres, Porto, e o companheiro desta -, a vítima foi violentamente torturada em vários locais de Vila Nova de Gaia e Matosinhos. Os dois arguidos espancaram-na a murro e pontapé, golpearam-na com uma chave de parafusos e de pneus, atingiram-na com um pau até este se partir e ameaçaram-na com uma faca encostada ao pescoço. Perdeu os sentidos várias vezes.

Em causa estava o facto de a vítima, que era empregada de limpeza dos arguidos, ter ‘perdido’ uma bolsa de mão que continha droga ainda por cortar e que tinha aceitado guardar durante três dias. Convencidos de que a mulher se tinha apoderado do produto decidiram elaborar um plano para a torturar até esta devolver ou dizer o que tinha feito ao estupefaciente. A funcionária foi levada às 20h00 de 2 de julho de 2016 e só foi abandonada, já inanimada, na travessa de Recarei, em Leça do Balio, Matosinhos, pelas 06h00 do dia seguinte.

O processo refere que os arguidos, e também um filho da ‘Rainha da Droga’, se dedicavam à aquisição de estupefacientes, que posteriormente cortavam e vendiam em doses a partir de casa, no bairro Pinheiro Torres. A ‘Rainha da Droga’, o filho e o companheiro foram agora acusados dos crimes de coação, tráfico de estupefacientes, sequestro agravado e ofensas à integridade física qualificada. Estão em liberdade.