Recebeu os três clientes em casa, no Marco de Canaveses, mas o negócio da venda de droga da mulher ao trio acabou em discussão. Um deles, insatisfeito com as contas que lhe estavam a ser apresentadas, exaltou-se e tentou impor as suas condições. Mas foi baleado pela traficante, de 33 anos, que sacou de uma pistola 6.35 mm.

Ver comentários