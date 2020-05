Mulher traficou drogas quando estava grávida

Uma mulher de 44 anos confessou esta terça-feira que traficou drogas enquanto estava grávida, para sustentar o vício. "Não vendia para ter luxos ou ter dinheiro. Era mesmo só para consumir.Na altura estava grávida e só consumia cocaína", disse durante a primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Aveiro, em que responde pelo crime de tráfico de estupefacientes. Encontra-se em prisão preventiva tal como o companheiro, de 43 anos, ajudante de serralheiro, que esta terça-feira optou por não falar.Um terceiro arguido, de 48 anos, operário fabril, negou o crime de tráfico de estupefacientes. Este homem, que está em prisão domiciliária, referiu que se limitou a conduzir a arguida ao Porto para comprar estupefacientes, recebendo em troca meio grama de heroína, por viagem, para consumo próprio.Segundo a acusação do Ministério Público, os três arguidos pelo menos desde setembro de 2018 dedicavam-se à venda de cocaína e heroína. No dia 19 desse mês, a arguida e o amigo foram intercetados pela GNR e atiraram pela janela do carro três embrulhos com droga. Tinham ainda 115 euros em dinheiro e telemóveis.