Uma mulher de 58 anos foi transportada de helicóptero pelos Bombeiros de Arouca, após ter sofrido uma fratura exposta no pé, enquanto caminhava pela Serra da Freita, em Arouca, este domingo.Três ambulâncias foram mobilizadas para o local, incluindo uma viatura do INEM e a GNR.Segundo o comandante dos bombeiros, aquele percurso é bastante acidentado, pelo que teve de ser ativado um meio aéreo para transportar a vítima para o Hospital de Santa Maria, no Porto.O alerta foi dado por volta das 16h30.