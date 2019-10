Mulher usa carrinho de bebé em furto

Uma mulher usou o carrinho de bebé que empurrava para ocultar centenas de euros em peças de roupa que tentava levar sem pagar, numa loja do centro comercial Braga Parque, em Braga.A mulher, de 33 anos, foi detida pela PSP. Foi libertada, mas vai ter de responder em tribunal.O furto foi detetado na terça-feira ao final do dia pelos seguranças da loja, que de imediato contactaram a Polícia.Os agentes encontraram 390 euros em roupas, calçado e bijuterias, não só no carrinho de bebé como no saco utilizado para as roupas da criança.Os artigos foram devolvidos à loja e a mulher constituída arguida.