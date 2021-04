A mulher, de 42 anos, tinha "ciúmes exacerbados" do marido. Durante os dois anos de casamento, exigia saber com quem ele se relacionava ao longo do dia e para onde ia. Controlava-lhe o telemóvel e as redes sociais e impedia-o de se relacionar com amigos e familiares. Com ameaça de faca, chegou a exigir que o companheiro executasse tarefas domésticas e, com essa mesma arma encostada ao pescoço, ameaçou-o: "Cala a tua boca, senão eu vou-te matar."