Mulher usa vídeos de sexo para extorquir namorado em Lisboa

Uma mulher, de 27 anos, foi detida pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime da PJ, em Lisboa, por ter extorquido milhares de euros ao namorado, ameaçando-o com a divulgação de vídeos íntimos.A burlona e a vítima começaram a conversar numa plataforma ‘online’ de encontros. Após um namoro ‘à distância’, conheceram-se pessoalmente. Foi então que a mulher gravou vídeos explícitos do companheiro, alguns de índole sexual.No mês passado, ameaçou-o de que os divulgaria na Internet e a pessoas próximas. Assustado, o jovem fez várias transferências de dinheiro para uma conta da burlona. Só esta semana é que a vítima fez queixa à PJ, levando à detenção da mulher em flagrante.Presente a tribunal, ficou com apresentações. Fonte da PJ alertou os utilizadores das plataformas de encontros para avançarem para encontros pessoais, "apenas quando se certificarem de que conhecem minimamente as pessoas".