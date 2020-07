Mulher vai ser alvo de queixa por falso alarme sobre bebé atirado ao mar

Uma mulher que quinta-feira à tarde enviou um e-mail à Polícia Marítima onde referia ter visto um bebé a ser atirado para o mar, na Praia da Rocha, vai ser alvo de um processo-crime por falso alarme.





O caso “vai ser remetido ao Ministério Público de Portimão”, confirmou este sábado ojunto do comandante Gonzalez dos Paços, da Capitania do Porto de Portimão. O falso alarme deu azo a buscas que envolveram uma grande quantidade de meios da Polícia Marítima, bombeiros (com drone), salva-vidas e Proteção Civil.