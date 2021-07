Mulher vê filha menor ser violada pelo companheiro

Foi ao aceder ao telemóvel do companheiro que a mulher encontrou e viu vários vídeos do pedófilo a abusar da filha, de apenas oito anos. A menina foi violada e ameaçada para se manter em silêncio pelo padrasto, de 31 anos, ao longo dos últimos dez meses, na casa onde a família vivia, numa freguesia do concelho de Guimarães.Chocada, a mulher, que nunca suspeitou que a menina vivesse tamanho terror, ligou de imediato para a GNR das Taipas, ao início da tarde de quinta-feira. Rapidamente os inspetores da Polícia Judiciária de Braga avançaram para a detenção do pedófilo, que passou a noite desta sexta-feira já nos calabouços da PJ, detido e indiciado de vários crimes de cariz sexual.