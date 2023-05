Uma mulher viu o namorado de 24 anos a ser morto à facada por dois homens, na Sobreda de Caparica, Almada. A vítima foi atacada à porta de casa, no que aparenta ter sido uma cilada ligada ao tráfico de droga.



O CM apurou que Tiago Gonçalves, a vítima, residia com a namorada há cerca de ano e meio numa casa devoluta na Rua Quinta do Perfume, no Alto do Índio.









Ver comentários