Mulher vende granada no OLX por 80 euros

Uma mulher, de 49 anos, foi detida pela GNR, em Grijó, Vila Nova de Gaia, depois de ter publicado no OLX a venda de uma granada de morteiro militar pelo valor de 80 euros. Foram os próprios militares que viram o anúncio da venda e encetaram diligências para apreender o material. Antes de ser apanhada, apagou a publicação do site.No decorrer da ação policial foi efetuada uma busca domiciliária que resultou na localização e apreensão da granada de morteiro, que foi recolhida por uma equipa especializada do Destacamento de Intervenção do Porto. A mulher foi constituída arguida.