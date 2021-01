Mulher vendia droga em café de Oliveira de Azeméis

Uma mulher, de 28 anos, foi detida pela GNR de Oliveira de Azeméis por usar o café que explorava para o tráfico de produtos estupefacientes. No decorrer de uma ação de fiscalização, na localidade de Samil, os militares perceberam que estava a ser consumida droga no interior do estabelecimento.



Durante a operação foram apreendidas 70 doses de haxixe, 40 doses de liamba, 1467 euros, dois telemóveis e ainda diverso material que era usado para preparar os estupefacientes. Foram identificados três suspeitos, que estavam a consumir droga. A proprietária do café foi presente a tribunal.



Ver comentários