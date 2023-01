Durante uma hora, movido por ciúmes, D.C., de 42 anos, torturou e ameaçou de morte a mulher com quem manteve uma curta relação amorosa, em Vila Verde. No apartamento onde a vítima vivia com três filhos menores, apertou-lhe o pescoço até a mulher desmaiar. Chegou a encostar-lhe uma faca ao pescoço e a proferir ameaças de morte.









