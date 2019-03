Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher violada e baleada pelo namorado recebe 20 mil euros

Bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Caso ocorreu na Moita.

Por Magali Pinto | 06:00

O crime aconteceu no dia 15 de junho de 2015. A GNR foi chamada à Moita para um caso de violência doméstica - uma mulher de 35 anos tinha acabado de ser atingida a tiro no rosto pelo namorado com quem vivia há três anos. Antes foi violada.



O atirador, segurança, barricou-se em casa e acabou por se suicidar após várias horas de tentativa de negociação. Paula tinha sido levada entretanto para o hospital de São José onde passou meses em recuperação. A bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Recebeu agora 20 mil euros do Estado pelos danos sofridos.



O dinheiro foi atribuído pela Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes. Há muito que a mulher era atacada física e psicologicamente pelo agressor.



Segundo relatos de vizinhos, o agressor era uma pessoa problemática e obsessiva, que em relações anteriores apresentara comportamentos controladores e ciumentos em relação às companheiras.



Para além disso, dois familiares deste homem tinham-se suicidado recentemente: o irmão por questões amorosas e a mãe por problemas financeiros.



O agressor prestava os serviços de segurança em vários hospitais da Margem Sul. A mulher era empregada doméstica. Ficou com limitações até ao resto da vida e, por isso, decidiu pedir ajuda ao Estado.



No dia do crime que obrigou a uma mega intervenção policial estiveram envolvidos vários militares da GNR, desde negociadores, equipas cinotécnicas e elementos das operações especiais da Guarda.