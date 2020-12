Uma mulher foi vítima de um carjacking (roubo violento de carro), na quinta-feira, em Arcozelo, Gaia. Os suspeitos, que estavam armados, fugiram no BMW. A PJ está a investigar.



A vítima foi surpreendida perto da praia. Um dos ladrões colocou-se frente ao carro, obrigando-a a parar. Um outro, armado, forçou-a a sair. Depois fugiram. A GNR conseguiu perseguir os assaltantes durante alguns quilómetros, através do GPS do telemóvel da vítima que estava ligado ao carro.

