Mulher vive terror às mãos do marido durante 30 anos

Um homem, de 53 anos, foi detido pela GNR de Leiria por violência doméstica sobre a mulher - com quem manteve uma relação durante os últimos 30 anos e com a qual teve dois filhos -, na Lourinhã.Nos últimos anos, as cenas de violência intensificaram-se ao ponto de a mulher, de 46 anos, e os dois filhos, já maiores de idade, terem saído de casa. Em março, a vítima colocou termo à relação, “por não aguentar mais viver naquele clima de terror”, refere fonte policial.