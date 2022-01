Surpreendida pelo assaltante quando estava no interior do carro junto a uma igreja, na Trofa, a vítima viveu um autêntico terror na sexta-feira à noite. Foi sequestrada durante quatro horas, com passagens pelo Porto e pela Póvoa de Varzim. Durante o percurso, o ladrão chegou a comprar droga e realizou várias paragens junto a caixas multibanco, então agredindo e ameaçando, com uma faca, matar a mulher, forçando-a a levantamentos de dinheiro.