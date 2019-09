Mulher volta ao crime após ser detida nove vezes em Lisboa

Toxicodependente, a mulher de 44 anos começou a ser vigiada por investigadores da 1ª Divisão da PSP de Lisboa em agosto de 2018.Tinha sido presa nove vezes, no espaço de poucas semanas, por assaltos a alojamentos locais na Baixa de Lisboa. A PSP arranjou prova para a responsabilizar em 20 desses crimes.Em outubro de 2018 foi detida para ser presente a juiz, que a colocou em prisão preventiva.O relatório da investigação da PSP descrevia o esquema e a atividade da suspeita: vinha da Margem Sul do Tejo, onde residia, para assaltar na Baixa.Em março deste ano, no entanto, o tribunal retirou a mulher da cadeia e colocou-a em casa, em prisão domiciliária. Só que, explica aoo subcomissário Nelson Silva, coordenador da investigação, a mãe da suspeita nunca concordou em ceder a habitação para que a filha cumprisse a medida de coação.O processo ficou num impasse e a toxicodependente de 44 anos aproveitou para continuar a assaltar. "Ela entrava na sua maioria em alojamentos locais, mas também em hotéis e restaurantes, por escalamento. Furtava equipamentos informáticos e eletrónicos, como telemóveis, IPad, e outros bens. Parte do dinheiro era para sustentar o vício", acrescentou Nelson Silva.A PSP continuou a vigiá-la, e voltou a deter a mulher na quinta-feira. O somatório já a implica em cerca de 30 assaltos na Baixa de Lisboa. Parte dos bens furtados foram recuperados.Presente a juiz, a detida ficou, de novo, em prisão preventiva.