Mulher voltou para casa após terminar relação e acabou atacada à facada

Uma mulher brasileira, de 60 anos, foi salva por um vizinho, no passado domingo, em Arcos de Valdevez, quando estava a ser agredida à facada pelo ex-companheiro. O homem, com 53 anos, também brasileiro, foi detido pela Polícia Judiciária de Braga e na sexta-feira um juiz mandou-o para a cadeia. A vítima foi atingida na cabeça, pescoço e mãos, mas já não corre risco de vida.A agressão violenta ocorreu ao fim da tarde do passado domingo, em Paçô, Arcos de Valdevez, na casa que o ex-casal partilhava. Após o fim do relacionamento de 10 anos, a mulher viajou para o Brasil, mas recentemente voltou a Portugal. Pediu ao ex-companheiro que a deixasse permanecer na casa até encontrar novo alojamento.No entanto, movido por ciúmes doentios, o homem, que nunca se conformou com o fim da relação, tentou matar a ex-mulher.