Uma desavença no trânsito foi o pretexto encontrado por duas mulheres, na casa dos 50 anos, para resolverem uma disputa passional pelo mesmo homem, em Vila Real.



Este sábado, pelas 09h30, as duas mulheres desentenderam-se numa rua e, depois de se agredirem, uma sacou de uma faca de cozinha e desferiu um golpe na outra. A agredida foi transportada ao Hospital de Vila Real e já teve alta médica. A PSP investiga o caso. As duas mulheres foram já identificadas.

Ver comentários