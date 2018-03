Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres agredidas em noite de diversão

Homem arranhou uma mulher no pescoço e empurrou outras duas, na Praia da Rocha, em Portimão.

Por Ana Palma | 08:59

Três mulheres, duas de 24 anos e uma de 25, foram agredidas durante a madrugada de ontem na avenida Tomás Cabreira, na Praia da Rocha, por um homem que aparentava estar bastante alcoolizado, apurou o CM junto de fonte do Comando da PSP de Faro. Uma das vítimas teve mesmo de ser levada ao Hospital de Portimão, depois de ter sido assistida no local.



Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, o alerta para a agressão foi dado pelas 04h30. Pouco tempo antes, dentro de um bar existente naquela zona de diversão noturna, o agressor, por razões desconhecidas, começou a causar desacatos, tendo derramado uma cerveja por cima de uma das mulheres. Terá sido colocado na rua pelos seguranças do estabelecimento de animação noturna, mas decidiu ficar à espera das mulheres, na rua, junto ao bar, para se vingar.



Quando as vítimas saíram, atacou-as: uma delas foi arranhada no pescoço e as outras duas empurradas com violência, revelou fonte policial.



Devido ao empurrão que sofreu, uma das mulheres, de 24 anos, caiu e bateu com a cabeça no chão. Os Bombeiros Voluntários de Portimão foram alertados e prestaram de imediato assistência à vítima, que depois seguiu para o hospital, onde recebeu tratamento médico.



O agressor conseguiu escapar, não tendo sequer sido identificado pelas autoridades. O CM apurou, contudo, que a PSP tem a sua descrição física e procede a investigações com vista à sua localização.