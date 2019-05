Mulheres chefiam rede de assaltos armados

Três mulheres chefiavam uma rede de assaltos em vários concelhos de Lisboa. Faziam-se acompanhar de pelo menos três homens, um deles com apenas 17 anos, mas eram elas quem davam as ordens sobre os alvos.Esta quarta-feira, uma operação da Polícia Judiciária de Lisboa permitiu a detenção destes seis suspeitos que hoje vão ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial e em que vão responder por, pelo menos, uma dezena de assaltos à mão armada.Os crimes, segundo a Polícia Judiciária, começaram no final do ano passado e os principais alvos eram postos de abastecimento de combustíveis, farmácias, tendo havido também um assalto a um estabelecimento de massagens.Em todos eles, o grupo apoderou-se de dinheiro e de outros bens de valor.A Polícia Judiciária esteve ontem no terreno a fazer buscas, nos bairros da Quinta da Fonte e da Cruz Vermelha, respetivamente em Loures e Cascais, onde foram feitas as detenções dos suspeitos.Foram ainda apreendidas algumas centenas de doses de estupefacientes, nomeadamente cocaína e haxixe, mas as autoridades não conseguiram recuperar as armas que foram usadas nos crimes.A PJ suspeita que este grupo possa ainda ser maior.A operação da Polícia Judiciária mobilizou de mais de 50 elementos para o terreno, porque as autoridades temiam que o grupo reagisse de forma violenta, tanto mais que frequentemente andavam armados.Foi também pedida a colaboração à PSP para ter agentes no local.O rapaz de 17 anos detido pela Polícia Judiciária poderá ter uma pena especialmente atenuada, devido à idade.No caso, o tribunal pode usar o regime especial para jovens adultos que prevê que as sanções sejam menores - ficam próximas dos limites mínimos das penas a aplicar.Haverá ainda alguns suspeitos a monte que não foram detidos pelos investigadores da Polícia Judiciária.Além dos roubos à mão armada, os suspeitos estão ainda indiciados por outros roubos em que não terão empunhado armas, mas que foram igualmente violentos.