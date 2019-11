Mulheres com curso são o dobro dos homens

As mulheres portuguesas têm cada vez mais estudos do que os homens. Na faixa etária entre os 30 e os 34 anos, a percentagem de mulheres que concluiu um curso superior atingiu, em 2018, os 42,5 por cento, enquanto os homens se ficaram pelos 24,1 por cento. O número de mulheres diplomadas quase duplica o dos homens, segundo o relatório ‘Estado da Educação 2018’, do Conselho Nacional de Educação (CNE).

O documento revela mesmo ...

