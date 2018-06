Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres denunciam jogos ilegais dos maridos

Casos ocorreram em Paredes e Penafiel.

Por M.J.B. | 01:30

Os jogos ilegais em cafés e garagens de casas particulares são cada vez mais frequentes na região do Vale do Sousa e estão a preocupar as mulheres dos jogadores, que se queixam da falta de dinheiro para comprar comida para os filhos.



A possibilidade de ganhar dinheiro fácil leva muitos homens a gastarem o ordenado do mês em jogos de fortuna e azar ilegais e a deixar as despesas de casa por pagar.



Desesperadas, no último ano muitas mulheres e mães de família têm denunciado vários casos através de telefonemas anónimos para a GNR de Paredes e de Penafiel.



Apesar das denúncias, a maior dificuldade na investigação é aceder aos locais, já que, em muitos casos, são garagens de casas.