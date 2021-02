Mulheres detidas em Alcobaça com estufa de canábis e marfim em casa

Duas mulheres, de 58 e 85 anos, foram detidas pela GNR na quinta-feira, em Casal Pardo, Alcobaça, indiciadas de tráfico de estupefacientes e de posse de arma ilegal.





Na casa onde as duas residiam, os militares encontraram quatro estufas de produção de canábis e uma outra de secagem, que eram abastecidas de energia através de uma ligação ilegal à rede elétrica. A GNR apreendeu 300 doses de canábis, 13 plantas, três caçadeiras e munições. Durante as diligências, os militares depararam-se ainda com uma série de bens ornamentais ilegais, incluindo duas tartarugas de escamas embalsamadas, uma peça de coral de dois quilos e diversos objetos, tais como brincos, colares e estatuetas, produzidos com marfim de elefante-africano.